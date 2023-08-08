Сбербанк продает исторический особняк в центре Перми

Фото: Авито

Пермское отделение Сбербанка продает историческое здание в центре города. Двухэтажное здание с мансардой и подвалом по адресу улица Ленина, 32 было построено в конце XIX века. В 1881 году здесь открылся Волжско-Камский коммерческий банк, а в 1923 году- первая на Урале сберегательная касса.

Сейчас объект культурного наследия регионального значения выставлен на продажу на сайте Авито. Просят за него 60 миллионов рублей.

При этом после продажи здания Сбербанк продолжить работу на 1-2 этажах, на правах аренды.