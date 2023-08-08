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НовостиОбщество8 августа 2023 14:15

Сбербанк продает исторический особняк в центре Перми

В XIX веке в продаваемом Сбербанком здании находился коммерческий банк
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: Авито

Фото: Авито

Пермское отделение Сбербанка продает историческое здание в центре города. Двухэтажное здание с мансардой и подвалом по адресу улица Ленина, 32 было построено в конце XIX века. В 1881 году здесь открылся Волжско-Камский коммерческий банк, а в 1923 году- первая на Урале сберегательная касса.

Сейчас объект культурного наследия регионального значения выставлен на продажу на сайте Авито. Просят за него 60 миллионов рублей.

При этом после продажи здания Сбербанк продолжить работу на 1-2 этажах, на правах аренды.