В спецоперации погиб снайпер из Добрянки

Погибший Василий Ефимов. Фото: личная страница жены погибшего военнослужащего ВКонтакте.

В ходе специальной военной операции погиб 36-летний снайпер из Добрянки Василий Ефименко. Портал «Зори Плюс» со ссылкой на жену погибшего военнослужащего сообщает, что Василий погиб 3 августа, прикрывая десантно-штурмовую бригаду.

- Это была вторая его командировка, — рассказывает изданию жена Василия Светлана. – 28 апреля он уехал из Добрянки. Участвовал в боевых действиях в Запорожье на Ореховском направлении.

О дате и времени похорон погибшего бойца супруга пообещала сообщить позже.

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