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Подсказки тем, кто хочет запустить свой интернет-магазин

Каждый год доля интернет-продаж в общем обороте крупных и средних торговых организаций продолжает расти, ведь все чаще покупатели выбирают интернет-шопинг перед офлайн покупками. Как предпринимателям оптимально перейти в онлайн-торговлю и что нужно сделать, чтобы запустить собственный интернет-магазин?

Определитесь с платформой

Прежде чем создавать интернет-магазин, необходимо выбрать оптимальную площадку.

Конечно, можно создать интернет-магазин самостоятельно, наняв технического специалиста, веб-студию или агентство. Но учтите, что помимо затрат на программистов и разработчиков в магазин, созданный, так сказать, «с нуля» придётся постоянно вкладывать средства на его продвижение.

Оптимальный способ — создать интернет-магазин на базе готовой платформы. Это освобождает предпринимателя от непредсказуемых ежемесячных затрат, поиска подрядчиков и рисков в случае, если те окажутся недобросовестными.

Можно воспользоваться обычным конструктором интернет-магазинов, но нужно помнить, что они имеют низкие вычислительные мощности и поэтому не всегда удастся быстро развивать бизнес. Со временем придётся нанимать специалиста в штат, чтобы расширять возможности сайта.

Ещё один вариант — создать сайт на базе платформы по управлению онлайн-торговлей. Например, платформа InSales (дочернее предприятие Сбера), где вы сможете собрать продукт из модулей, выбрав нужные именно вам. Многие технические вопросы по магазину могут решиться при помощи специалистов круглосуточной поддержки, поэтому вам не понадобится отдельный специалист в штате или на фрилансе.

Подключите доставку

Прежде, чем запускать интернет-магазин, определитесь, как вы будете доставлять товары покупателям. Есть несколько способов: штат собственных курьеров, сотрудничество с агрегаторами или курьерскими службами, отправка товара по почте. Доставка прежде всего зависит от вашей целевой аудитории: по своему району или городу можно доставлять товар самостоятельно или воспользоваться услугами курьера на аутсорсе, а для отправки товара в другой регион или за границу потребуются услуги почтовых компаний.

Лучше иметь несколько вариантов доставки с разной стоимостью, чтобы клиент выбрал самую подходящую опцию.

Если вы создаёте интернет-магазин на базе InSales, вам не придётся договариваться с каждым сервисом отдельно. Платформа работает с крупнейшими агрегаторами доставки, такими как СДЭК, Почта России, СберЛогистика и т.д.

Разместите товары на маркетплейсах

Небольшому интернет-магазину сложно выжить среди крупнейших площадок вроде Оzon, Wildberries, «СберМегаМаркет» и других. Стоит начать сотрудничать с маркетплейсами, разместив на них часть своего ассортимента. Желательно размещать товары не на одной, а нескольких площадках — это повысит узнаваемость бренда и поможет увеличить продажи.

Сотрудничать с каждой площадкой по отдельности — трудозатратно, так как оформление карточек товаров по отдельности требует времени и усилий.

Настройте СRМ-систему

Отслеживать и собирать информацию о пользователях, которые совершали или планируют совершить у вас покупки, поможет СRМ-система, куда поступают заказы из разных каналов продаж.

Настройте SEO-продвижение

Продвижение интернет-магазина начинается с SEO-оптимизации — раскрутки сайта в поисковой выдаче с целью привлечения трафика. Это универсальный метод, который применяет практически любой проект e-commerce: без него сложно представить развитие интернет-магазина.

Перед тем как настроить продвижение, проанализируйте аудиторию. Важно понять, по каким поисковым запросам потенциальные клиенты ищут интернет-магазин вашего профиля или конкретные товары.

Настройка SЕО-продвижения — непростой процесс, для которого требуется специальный сотрудник в штате либо привлеченный подрядчик.

Запустите продажи

Платная реклама — инструмент, позволяющий наиболее быстро привлечь целевую аудиторию. Настроить контекстную рекламу можно при помощи таргетинга. Настройки по таргетированию вы можете подобрать под любые запросы: на новых пользователей, которые пока не знают о вашем магазине; на женщин или мужчин; на людей определенного возраста, социальной группы, семейного положения — в зависимости от вашей целевой аудитории.

В отличие от SEO-продвижения, которое начинает давать результаты только через несколько месяцев, рекламная модель привлечет потенциальных клиентов в ваш интернет-магазин почти сразу после запуска и закупки первой партии товаров.

Настраивать рекламу лучше всего в первую очередь на клиентов, уже знакомых с компанией или продуктом и готовых к покупке. Пользователи, которые будут искать товары по определенным ключевым запросам, увидят вашу контекстную рекламу.

Увеличить продажи и раскрутить интернет-магазин помогают также e-mail рассылки. Этот метод увеличения продаж эффективно работает для интернет-магазинов с устоявшейся лояльной аудиторией, для составления рассылок существуют различные программы.