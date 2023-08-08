Дмитрий Махонин встретился с ребятами из ДНР, приехавшими в Пермь

На встрече обсудили самые различные темы. Фото: минобр Пермского края.

7 августа губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился со школьниками из Донецкой народной республики, прибывшими в регион в рамках образовательной «Университетской смены». В мероприятии приняла участие и министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Ребятам показали набережную Камы, рассказали о Перми и о том, как город отмечает свой 300-летний юбилей.

- Такие смены – это возможность для вас познакомиться с Уралом и Пермским краем, - отметил губернатор. - Возможно, побывав у нас, кто-то из вас захочет после школы продолжить учебу в вузах Прикамья, где готовят высококвалифицированных специалистов. А после обучения вы сможете вернуться на родину или даже связать свою судьбу с Пермским краем.

Ребята задавали губернатору вопросы на самые разные темы: о выборе профессии, экологии, здоровом образе жизни, развитии IT-сектора и качествах, которыми нужно обладать, чтобы управлять целым регионом.

КСТАТИ

Это уже вторая группа ребят, приехавших в Прикамье на «Университетскую смену» в этом году чтобы познакомиться с культурной, просветительской и образовательной жизнью региона. Школьники прибыли в Пермь 2 августа, а в субботу, 12 августа, отправятся домой. Первая смена прошла в июле этого года. Всего в этом году с Пермским краем смогли познакомиться 198 ребят из ДНР.