Пожарные, тушившие горящую траву в Пермском крае, обнаружили труп мужчины

Фото: ГУ МЧС Роосии по Пермскому краю.

Поздно вечером 6 августа пожарные Усть-Качки – села в Пермском муниципальном округе - получили сообщение о возгорании на улице Новая, здесь загорелась трава.

На месте пожарные были буквально в считанные минуты, тушить огонь приехали две пожарных машины и девять человек.

Через семь минут огонь локализовали, еще через две – потушили, площадь пожара составила всего пять квадратных метров. Но именно на этом участке обгоревшей травы огнеборцы обнаружили тело погибшего человека.

Что стало причиной его смерти, сейчас выясняет следственный комитет, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.

- Сообщение о пожаре на улице Новая в селе Усть-Качка поступило 6 августа в 23.03, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В 23.10 прибывшим подразделениями удалось локализовать огонь, а в 23.12 – полностью потушить. К сожалению, на пожаре имеется погибший.

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