Пьяный пермяк угнал фургон с электросамокатами

Угонщика электросамокатов задержали на заправочной станции. Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

Через полчаса после угона фургона с самокатами 26-летний пермяк подъехал на автозаправку и, шатаясь, стал открывать и закрывать двери угнанного авто. Все это запечатлела камера видеонаблюдения.

Курьезный криминальный случай произошел этим летом в микрорайоне Парковый в Перми. В ночное время сотрудник компании по прокату самокатов собирал со стоянок самокаты и грузил их в фургон. Двигатель его авто не был заглушен, ключи находились в замке зажигания. Когда мужчина ушел за очередным самокатом, в салон фургона запрыгнул неизвестный, дал газу и помчался в сторону аэропорта.

Путешествие угонщика было недолгим: сотрудники ГИБДД задержали его через полчаса на автозаправочной станции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде и даже был лишен прав.

- В отношении ранее судимого мужчины были возбуждены два уголовных дела о «Неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения» и «Управлении автомобилем в состоянии опьянения», - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Сейчас оба они завершены и переданы в суд.

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