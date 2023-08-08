Пермякам назвали лучшие маршруты для пешего туризма

Плато Маньпупунер. Фото: пресс-служба ПНИПУ.

Последний месяц лета радует погодой. Пермский альпинист рассказал, куда пермяки смогут отправиться в августе в пеший туристический маршрут.

- Новичкам я бы порекомендовал летние маршруты по Уралу, это живописный и безопасный полигон, - говорит альпинист Максим Симакин, эксперт туристического клуба «Меридиан» Пермского политехнического университета.

Классическим считается двухнедельный маршрут на плато Маньпупунёр. На этом плато, которое называют одним из семи чудес России, находятся столбы выветривания, напоминающие каменных великанов. По ходу маршрута можно побывать на вершине и красивом озере Лунтхусаптур.

Еще одно интересное направление для начинающих туристов - Полярный Урал.

Семьям с детьми подойдут прогулки по национальным паркам. Недавно в Пермском крае был образован природный парк «Пермский», в который входят Полюд, Ветлан, Усьвинские столбы и Помянённый камень.

- Если у вас есть чуть больше времени, можно уехать южнее¸ например, в национальный парк «Таганай». Главное преимущество национальных парков - развитость инфраструктуры. Там оборудованы маркированные тропы, аншлаги, указатели, есть возможность расположиться в домике или на кордоне, - рассказывает Максим Симакин.

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