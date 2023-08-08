В Перми сборная России по баскетболу обыграла команду Ирана

Фото: телеграмм-канал губернатора Пермского края.

7 августа на паркете пермского «Молота» состоялся товарищеский матч сборных команд России и Ирана. Поддержка пермских болельщиков помогла Сборной России победить в этом матче и продолжить беспроигрышную серию игр на пермском паркете.

- Сборная России по баскетболу никогда не проигрывает в Перми – и 7 августа эта победная серия продолжилась! – написал в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Наша команда обыграла сборную Ирана со счетом 72:59. Пермские болельщики, как и всегда, своей энергией гнали баскетболистов вперед.

Второй баскетбольный матч между сборными России и Ирана пройдет уже в эту среду на паркете «Молота».

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