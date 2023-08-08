В Пермском крае простятся с добровольцем, погибшим в ходе СВО

Фото: ВК Администрация Карагайского муниципального округа.

8 августа в Пермском крае простятся с добровольцем, который погиб в ходе специальной военной операции. О дате и времени похорон сообщила администрация Карагайского района, откуда родом был Югов Александр Николаевич.

- С прискорбием сообщаем, что 10 июля 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Югов Александр Николаевич из села Юрич, - опубликовала на своей официальной странице в соцсетях администрация Карагайского муниципального округа. - Александр добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил России. Погиб, защищая мир и безопасность нашей страны.

Родным и близким Александра были выражены глубочайшие соболезнования. Прощание с бойцом пройдет 8 августа, в 13.00 в селе Юрич, на ул. Молодежная, 9.