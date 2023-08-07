В МЧС предупредили о возможных грозах и сильных ливнях в Пермском крае

Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

В ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на синоптиков гидрометцентра предупредили жителей Прикамья о грозах и ливнях, которые этой ночью пройдут на востоке края.

Завтра днем, 8 августа, дожди распространятся на южную часть региона, возможны они и в Перми. В краевом центре днем будет около 25 градусов.

Со среды по пятницу в рикамье будет солнечно и сухо со слабым ветром, в ночное время сформируются туманы, - сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Перми 9 и 10 августа будет около 29 градусов, на юг региона вернется жара 30…31 градуса, В пятницу в Перми ожидается около 26 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные, 12 и 13 августа, сохранится теплая без существенных осадков погода.