Генпрокуратура РФ добивается отмены итогов приватизации прикамского АО «Метафракс Кемикалс»

Фото: Арбитраж Пермского края.

Как сообщает агентство Интерфакс, в Перми краевой арбитражный суд арестовал имущество компании «Метафракс Кемикалс». Топ-менеджеры не смогут выводить денежные средства или имущество, принимать решения о выплате дивидендов и вознаграждения членам совета директоров, не невыплачивать зарплату или останавливать производство.

В агентстве объясняют, что подобные обеспечительные меры были приняты после того, как в августе Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс».

В самой компании заявляют, что приватизация проводилась законно.

«Метафракс групп», в состав которого входит АО «Метафракс Кемикалс», - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России.