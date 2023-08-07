Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 15:42

Генпрокуратура РФ добивается отмены итогов приватизации прикамского АО «Метафракс Кемикалс»

По иску прокуратуры Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество компании по производству метанола
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: Арбитраж Пермского края.

Фото: Арбитраж Пермского края.

Как сообщает агентство Интерфакс, в Перми краевой арбитражный суд арестовал имущество компании «Метафракс Кемикалс». Топ-менеджеры не смогут выводить денежные средства или имущество, принимать решения о выплате дивидендов и вознаграждения членам совета директоров, не невыплачивать зарплату или останавливать производство.

В агентстве объясняют, что подобные обеспечительные меры были приняты после того, как в августе Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс».

В самой компании заявляют, что приватизация проводилась законно.

«Метафракс групп», в состав которого входит АО «Метафракс Кемикалс», - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России.