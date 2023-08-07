Генпрокуратура добилась ареста имущества прикамского завода «Метафракс»

Фото: permkrai.ru

Арбитражный суд Прикамья удовлетворил заявление замгенпрокурора России Юрия Пономарева об аресте имущество АО «Метафракс Кемикалс». Как сообщает «Коммерсант-Пркиамье», органам управления предприятия запрещено также принимать решения о выплате дивидендов и совершать действия, направленные на ухудшение положения работников.

Обеспечительные меры были приняты в рамках рассмотрения иска прокуратуры, которая добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. Как считает надзорный орган, предприятие, которое имеет стратегическое значение для страны, было приватизировано без согласия правительства России.

В АО «Метафракс Кемикалс» с требованиями прокуратуры не согласны и считают приватизацию законной.

Наша справка

«МЕТАФРАКС» - одно из самых динамично развивающихся химических предприятий в современной России, крупнейший производитель метанола и его производных. За 27 лет со времени акционирования, «Метафракс» из монопродуктового завода превратился в многопрофильную группу компаний с активами на Урале и далеко за его пределами, годовым оборотом, превышающим 56 миллиардов рублей и общим числом сотрудников - более трех тысяч человек.

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