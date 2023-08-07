Зона платной парковки в Перми с 14 августа расширится

Платная зона расширится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В зону платной парковки в Перми войдут еще пять участков улиц в Свердловском и Дзержинском районах. По мнению специалистов Пермской дирекции дорожного движения, там «наблюдается высокий уровень занятости и низкая оборачиваемость парковочных мест». Имеется в виду, что владельцы оставляют свои автомобили в парковочных карманах на длительный срок, часто – на весь рабочий день. А те, кто приезжает по делу в находящиеся поблизости организации, не могут пристроить машины.

Поэтому со следующего понедельника, 14 августа, платными станут парковки на:

- Комсомольском проспекте от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского;

– улице Белинского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской;

– улице Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса;

– техническом проезде по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Тимирязева;

– улице Окулова от улицы Крисанова до улицы Плеханова.

На этих участках будет установлена зона 101, то есть за час парковки надо будет платить по 20 рублей. Заплатить можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение «RuParking», через SMS-сообщения, при помощи паркомата.

- Размер штрафа за неоплату парковки составляет 1 тысячу рублей, в случае повторного нарушения в течение года – 2 тысячи рублей, - напомнили в городской администрации.

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