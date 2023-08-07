В трех районах Перми отключат воду

Отключения будут проводиться в трех районах Перми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания «Новогор-Прикамье» сообщила о плановом отключении воды на предстоящей неделе. Отключения будут проводиться в трех районах Перми.

Из-за планово-ремонтных работ в доме по улице Ким, 45 без воды останутся более шестидесяти домов в Мотовилихинском районе. Отключения пройдут с 10.00 19 августа по 10.00 20 августа. Полный список адресов, где воды не будет совсем, или она будет подаваться с пониженным давлением можно посмотреть здесь.

Также из-за аварийно-восстановительных работы на улице Гайвинской, 60 с 09.00 до 13.00 10 августа останутся без воды жители домов по адресам улица Гайвинская, 58, 58А и 60А.

А с 9.00 часов утра 9 августа до 9.00 10 августа из-за аварийно-восстановительных работ в доме по адресу Блюхера, 7А, воды не будет в домах по улице Блюхера, 3, 3А, 5, 7, 7А и шоссе Космонавтов, 82.

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