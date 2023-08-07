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НовостиОбщество7 августа 2023 6:48

В Перми пассажиропоток на субсидируемых рейсах вырос в 3,3 раза

За полгода билеты купили 62 тысячи пассажиров
Алена ОВЧИННИКОВА
За полгода пассажиропоток на внутренних субсидируемых рейсах составил почти 62 тысячи человек.

За полгода пассажиропоток на внутренних субсидируемых рейсах составил почти 62 тысячи человек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональный Минтранс сообщил, что за шесть месяцев 2023 года в три раза больше пассажиров воспользовалось возможностью купить билеты из Перми на внутренние субсидируемые рейсы.

- За первые полгода в 2023 году пассажиропоток на внутренних рейсах, субсидируемых Правительством Прикамья, составил почти 62 тысячи человек, это в 3,3 раза больше аналогичного периода прошлого года, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта Пермского края.

Были озвучены и предпочтения пассажиров: самым популярным направлением стал Калининград - сюда отправились более 8 тысяч жителей Прикамья. Затем идут Махачкала, куда отправились 6 тысяч человек, а далее - Уфа. В столицу Башкортостана слетали более 5 тысяч пермяков.

Напомним, всего в субсидируемую полетную программу 2023 года вошло 15 внутренних направлений и одно международное – Пермь-Минск. В столицу Республики Беларусь из Перми слетали 3,8 тысяч пассажиров.

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