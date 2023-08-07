В Перми пассажиропоток на субсидируемых рейсах вырос в 3,3 раза

За полгода пассажиропоток на внутренних субсидируемых рейсах составил почти 62 тысячи человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональный Минтранс сообщил, что за шесть месяцев 2023 года в три раза больше пассажиров воспользовалось возможностью купить билеты из Перми на внутренние субсидируемые рейсы.

- За первые полгода в 2023 году пассажиропоток на внутренних рейсах, субсидируемых Правительством Прикамья, составил почти 62 тысячи человек, это в 3,3 раза больше аналогичного периода прошлого года, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта Пермского края.

Были озвучены и предпочтения пассажиров: самым популярным направлением стал Калининград - сюда отправились более 8 тысяч жителей Прикамья. Затем идут Махачкала, куда отправились 6 тысяч человек, а далее - Уфа. В столицу Башкортостана слетали более 5 тысяч пермяков.

Напомним, всего в субсидируемую полетную программу 2023 года вошло 15 внутренних направлений и одно международное – Пермь-Минск. В столицу Республики Беларусь из Перми слетали 3,8 тысяч пассажиров.

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