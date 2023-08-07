Фото с места: телеграмм-канал Пермь ЧП и ДТП, новости.

Утром на трассе в Пермском крае сгорел рейсовый автобус. Первоначально информация о ЧП появилась в соцсетях от очевидцев. Судя по кадрам, которые они опубликовали, принадлежит сгоревший автобус компании «Ваш попутчик».

На фото видно, что сначала огонь охватил багажное отделение, а потом и весь автобус. На последнем фото видно лишь остов обгоревшего транспортного средства.

Фото с места: телеграмм-канал Пермь ЧП и ДТП, новости.

- ЧП произошло на трассе Оса - Юго-Камский, - объяснили очевидцы случившегося. – Сгоревший автобус следовал по маршруту Пермь- Соль-Илецк. По предварительной информации обошлось без пострадавших.

Случившееся прокомментировали и в региональном МЧС.

- 6 августа в 6.08 утра поступило сообщение о возгорании автобуса на трассе Пермь-Оса, - сообщили в МЧС. - К месту вызова было направлено четыре человека личного состава и две единицы техники. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, предварительная причина: неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Погибших и травмированных в результате ДТП нет.

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