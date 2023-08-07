В Пермском крае окончены поиски пропавшей молодой мамы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили, что пропавшая 29-летня молодая мама из Кунгура нашлась живой.

Напомним, женщина пропала в ночь на 4 августа. Она вышла из дома в Кунгуре, ушла в неизвестном направлении и не выходила на связь. Вечером 6 августа волонтеры сообщили радостную весть: Найдена, жива!

Где все это время пропадала кунгурячка, волонтеры не сообщают.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер