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НовостиОбщество7 августа 2023 6:06

В Пермском крае окончены поиски пропавшей молодой мамы

Ее искали три дня
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили, что пропавшая 29-летня молодая мама из Кунгура нашлась живой.

Напомним, женщина пропала в ночь на 4 августа. Она вышла из дома в Кунгуре, ушла в неизвестном направлении и не выходила на связь. Вечером 6 августа волонтеры сообщили радостную весть: Найдена, жива!

Где все это время пропадала кунгурячка, волонтеры не сообщают.

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