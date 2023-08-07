400 кубометров валежника вывезли с территории Черняевского леса в Перми

Фото: Виталий Кокшаров.

Общеизвестный факт: пермяки любят проводить досуг в Черняевском лесу: кататься на велосипедах, дышать свежим воздухом, кормить белочек, да и просто пройти с семьей по дорожкам леса вдали от городской суеты.

А вот чтобы поддерживать это место отдыха в надлежащем состоянии, проводится немалая работа: сотрудники Пермского городского лесничества постоянно убирают с территории поваленные, погибшие или аварийные деревья, которые могут быть опасны для людей.

- К примеру, в течение прошедшей недели была произведена уборка более 80 складочных кубометров, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - А всего за 2023 год на территории Черняевского леса произведена уборка более 400 складочных кубометров валежника. Эти работы выполняются в целях поддержания эстетического вида, соблюдения пожарной и санитарной безопасности в лесу.

Чтобы поддерживать биоразнообразие в лесу, на территории специально оставляют немного валежника, ведь при дальнейшем разложении он приносит лесу пользу: оставляет в почве питательные вещества, служит домом для некоторых птиц и животных, а также необходим для развития растений.

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