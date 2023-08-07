На предстоящей неделе в Пермском крае температура поднимется до + 28 градусов

С 7 по 13 августа лето в Пермском крае продолжится. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хорошая новость пришла от пермских метеорологов: с 7 по 13 августа теплое лето в Пермском крае продолжится.

- Погода на предстоящей неделе будут формироваться за счет передней части блокирующего антициклона, - объясняют специалисты портала Метеоролог.и.я. – Поэтому особо жаркой погоды не будет, но и до холодов нам еще далеко. В дневные часы воздух по-прежнему будет нагреваться до +23…+28 градусов, тепло будет и в ночные часы, температура будет составлять +13…+18 градусов.

Чуть холодей будет во вторник, когда с севера на юг будет пробегать небольшой циклон, который в основном повлияет на Зауралье.

В целом неделя ожидается теплее климатической нормы на 3 градуса. Осадки если и будут, то основная часть выпадет в понедельник-вторник, в остальные дни на большей части региона сухо, лишь по востоку могут пройти локальные дожди.

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