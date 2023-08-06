В Перми создали специализированный отдел ЗАГС для регистрации смертей

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1 августа в Перми на улице Газеты Звезда, 8, заработал специализированный отдел ЗАГС. Там будут регистрировать смерть пермяков и и выдавать документы для проведения подзахоронений. Подобная новость вызвала у пермяков недоумение: зачем людям с разных концов города ехать в один отдел, если раньше можно было получить эти услуги в ЗАГСАх по месту жительства.

Порталу «В курсе.ру» удалось выяснить, что два отдела - в Кировском и Орджоникидзевском районах — будут по-прежнему оказывать эти услуги: из-за своей удаленности от центра. Также, в комитете ЗАГС изданию пояснили, для чего был создан отдельный специализированный отдел.

«Мы проводили исследование по проценту обращаемости и выяснили, что в одном районном отделе может быть одновременно 10-12 посетителей. Одни регистрируют рождение ребенка, другие подают заявление о браке, третьи восстанавливают документы, а кто-то приходит зарегистрировать смерть. На основании расчетов мы решили для этой специфической услуги выделить специализированный отдел, чтобы ускорить процесс», – рассказала изданию председатель краевого комитета ЗАГС Елена Ерохина.

До 1 сентября, пока идет переходный период, пермяки еще могут регистрировать смерть в районных отделах.