В Перми открывается продуктовый магазин «Жизньмарт»

Фото: business-class

8 марта на улице Луначарского 34 в Перми состоитс яоткрытие продуктового магазина «Жизньмарт». Об этом со ссылкой на телешрам-канал магазина сообщает издание business-class. По информации издания, в сентябре планируется открыть три магазина сети, до конца года – еще три-пять, а к концу 2023 года в городе планируется открыть 25 магазинов. Уже известно, что часть магазинов размесится по адресам: Островского, 74, Революции, 50 и Ленина, 60.

Сеть «Жизньмарт» развивает продуктовые магазины формата «у дома», а также доставку продуктов и готовых блюд. Первый магазин появился в Екатеринбурге в марте 2019 года.

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