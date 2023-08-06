В Пермь приехал экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин

Фото: Мой город Пермь/Наталья Малышева

В субботу, 5 августа, на пермском стадионе «Нефтяник» в СК имени Сухарева прошел футбольный турнир среди предприятий WTG FOOTBALL CUP 2023. Приглашенной звездой стал экс-капитан сборной России по футболу, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита» Андрей Аршавин.

- Андрей поиграл в футбол с детьми и провел автограф-сессию. Он спокойно и по-доброму уделил каждому фанату внимание, несмотря на большую очередь, - рассказывает пермячка Наталья Малышева, которая пришла поболеть за команду коллег.

Фото: Мой город Пермь/Светлана Лагутина

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