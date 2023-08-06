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НовостиОбщество6 августа 2023 9:06

В Пермском крае пропала 29-летняя Ольга Колпакова

В ночь на 4 августа она ушла из дома и исчезла
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Регион59/ВКонтакте

Фото: Регион59/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили в розыск 29-летнюю Ольгу Колпакову. В ночь на 4 августа она ушла из дома в Кунгуре и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы

Рост 170 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза, русые ниже плеч волосы. Была одета в серую футболку, джинсовые шорты, при себе был белый рюкзак.

Всем, кому известно местонахождение Ольги, просят сообщать по телефонам: 8-912-880 -41-60, 8-95-244-12-84 или 102.

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