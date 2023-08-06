МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Пермском крае 6 и 7 августа

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского Гидрометцентра с 6 по 7 августа в Пермском крае сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс). В связи с этим в региональном рекомендует жителям Пркиамья соблюдать требования пожарной безопасности!

- Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо незамедлительно принять меры, чтобы остановить его, - сообщили в министерстве.

Телефоны вызова служб экстренного реагирования: «01», «101», «112».

О выскокой пожароопасности сотрудники МЧС предупреждают неспроста, буквально неделю назад в Краснокамске бушевал страшный лесной пожар. Площадь возгорания достигала 84 гектаров. Трое суток огноборцы боролись со стихией, не прекращая работу ни днем, ни ночью. Вечером 1 августа им удалось справиться с пламенем.