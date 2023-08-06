В аварии в Пермском крае погиб участник спецоперации

Фото: ЧП ДТП Пермь

Утром 3 августа на 2 километре автодороги Чернушка — Тюш автомобиль марки BMW врезался в автобус. От удара иномарка загорелась, водитель, к сожалению погиб. Погибшим оказался участник спецоперации Анатолий Глухов.

По словам его сестры, Анатолий служил по контракту. Был медиком. Участвовал в штурмах Угледара и Бахмута. Награжден четырьмя медалями. - При заходе в Бахмут в конце контракта получил тяжелое огнестрельное ранение от снайпера, чудом остался жив. Вернулся домой 19 апреля героем. Погиб трагически в ДТП, – написала девушка в соцсетях.

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