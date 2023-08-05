День рождения Евгения Панфилова в Перми отметят шоу-капустником

Евгений Панфилов Фото: Википедия

10 августа пермскому хореографу Евгению Панфилову, создателю театров «Балет Евгения Панфилова», «Балет Толстых» и «Бойцовский клуб», исполнилось бы 68 лет.

Евгений Панфилов поставил более 85 балетов и 150 балетных миниатюр. В 2001 году получил «Золотую Маску» за спектакль «Бабы. Год 1945». В этом же году стал лауреатом премии Национальной театральной премии Правительства Российской Федерации им. Федора Волкова «За вклад в развитие театрального искусства».

А спустя год он был убит в своей квартире. Ему было всего 46 лет.

В честь дня рождения Евгения Панфилова в концертном зале «Атмосфера» (ул. Сибирская,16) состоится большой шоу-капустник (6+). Его организатором стала дочь Евгения, хореограф Арина Панфилова.

В шоу, которое пройдет в формате банкета-капустника, примут участие все театры, созданные Евгением Панфиловым, включая звездный состав балета, работавший еще с самим мастером.

- Мы будем травить байки, каждый коллектив будет рассказывать свою часть истории о Евгении Панфилове, танцевать его хореографию, — рассказывает Арина Панфилова. - Нежные и юморные номера, покорившие сердца многих зрителей, снова можно будет увидеть на капустнике.

Гости смогут присоединиться и тоже потанцевать с артистами.

Начало мероприятия в 19.00.

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