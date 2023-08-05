В Пермь впервые привезут частицу Животворящего Креста Господня

Фото: pravoslav.expoperm.ru

12 августа в Перми откроется выставка «Русь Православная. Медовый Спас» (0+). Она пройдет в выставочном центре «Пермь Экспо» (Шоссе Космонавтов, 59).

Ожидается, что в ярмарке примут участие 180 храмов, монастырей, издательств, иконописных мастерских со всех уголков России, Беларуси, Израиля, Черногории, Грузии, Армении.

С 14 по 20 августа на выставке впервые будет представлен Напрестольный крест с частицей Животворящего Креста Господня из Свято-Николаевского Белогорского монастыря.

После революции крест был сохранен Павлом Уткиным, бывшим участником Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. В 60-е годы ХХ века Павел Иванович передал крест в Кунгур.

Еще одним уникальным экспонатом выставки станет соликамская икона Святителя Николая Чудотворца.

- Есть основания предполагать, что перед этим образом молился преподобный Трифон Вятский Чудотворец, - сообщили органиторы выставки.

В советские годы икона при закрытии кафедрального собора попала в местный краеведческий музей, а в 1965 году икона Святителя Николая Чудотворца была вывезена в Москву в музей Андрея Рублева, где она проходила реставрацию. Только через сорок икона вновь вернулась в Прикамье. Ныне образ святителя Николая находится в Богоявленской церкви – отделе древнерусского искусства Соликамского краеведческого музея.

Также на выставке презентуют ковчег с частицами мощей преподобных святых из Ближних и Дальних Пещер Киево-Печерской лавры.

Режим работы выставки:

12 августа: 11:00–19:00

13–19 августа: 10:00–19:00

20 августа: 10:00–15:00

Вход свободный