В Пермском крае пьяный мужчина завел чужой автомобиль отверткой и угнал его

. Фото: архив "КП"

Владелец ВАЗовской «копейки» из Кудымкара оставлял свою машину возле собственного дома без сигнализации с открытыми дверями. Обнаружив это, 28-летний житель города, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил воспользоваться автомобилем, чтобы съездить к знакомым в соседнее село.

Мужчина этот был ранее судим за кражу. Он нашел в салоне автомобиля отвертку и с ее помощью завел машину. А потом отправился в гости.

Тем временем владелец «копейки» обнаружил пропажу и обратился в полицию.

- Начальник кудымкарской Госавтоинспекции Алексей Сыстеров во внеслужебное время на личной машине направился на поиски угнанного транспорта, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. – Он обнаружил разыскиваемый автомобиль и сообщил об этом подчиненным.

Любитель покататься был задержан. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А за пьяное вождение он получил 10 суток ареста.