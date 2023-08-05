Врио мэра Перми может стать заместителем главы города

Ольга Андрианова. Фото: администрация Перми

После завершения конкурса на должность нового мэра Перми временно исполняющая обязанности города Перми Ольга Андрианова может стать первым вице-мэром. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Предполагается, что нынешний первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин покинет муниципальную службу и вернется в бизнес.

Напомним, 22 августа депутаты Пермской городской думы должны будут выбрать нового мэра из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Заявки на участие в конкурсе подали 15 человек. Основным претендентом считается министр экономразвития Эдуард Соснин. Ольга Андрианова документы на конкурс не подала.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Перми пройдет 17 августа. На него кандидаты должна представить свои программы развития Перми. В состав конкурсной комиссии войдут шесть человек, предложенных губернатором Пермского края, и шесть, направленных депутатами городской думы.

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