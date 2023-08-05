Авиакомпания «Азимут» отменила рейс из Минеральных Вод до Перми

Фото: авиакомпания "Азимут".

- Накануне вылета пришла СМС-ка, что рейс отменен, - рассказал "КП"-Пермь" пермяк Кирилл, который собирался возвращаться домой самолетом авиакомпании «Азимут».

Прямой рейс Минеральные Воды – Пермь был назначен на вечер пятницы, 4 августа. Но авиакомпания отменила его.

- Сталкиваюсь с подобным не в первый раз. Но обычно говорят, что самолет задерживается, что вылет состоится через сколько-то часов, иногда через 7, иногда – через 20, - говорит Кирилл. – А тут просто отменили - и все. Причем за шесть часов до вылета. Пришлось покупать новые билеты – вначале до Москвы, а потом от Москвы до Перми.

Новые билеты обошлись пермяку в 13 с половиной тысяч, плюс значительно удлинилась дорога.

- А ночная пересадка в Домодедово – это еще то удовольствие, - отметил пермяк.

Впрочем, Кириллу еще повезло – он все-таки добрался до дома. Многие пермяки застряли в аэропорту Минвод, так как не смогли купить новые билеты.

Соответственно, был отменен и рейс из Перми до Минвод, который должен был состояться в 6.15 в субботу, 5 августа. Так что у пермяков, решивших отдохнуть на Северном Кавказе, сократился отпуск.