Перекрытие улицы Уинской в Перми продлили до конца ноября

Мост через Иву. Эскиз минтранса Пермского края.

Движение транспорта по улице Уинской на участке от улицы Юрша до улицы Старцева будет закрыто до 30 ноября. Объезжать закрытый участок можно по улицам Старцева, Пушкарская и Юрша. Ограничение движение продлили в связи с тем переустройством коммуникаций в рамках строительства первого этапа трассы Тр53. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Напомним, дорога Тр53 «Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной», протяженностью 8,7 километра, должна объединить микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый. Первый ее этап - продление улицы Уинской - от Юрша до Грибоедова – должен завершиться в будущем году. Сейчас в рамках первого этапа ведется строительство моста через реку Иву, который пройдет над существующим путепроводом, по которому автомобили с улицы Старцева выезжают на улицу Уинскую и Восточный обход.

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Завершить строительство первого этапа планируется в 2024 году (подробнее)