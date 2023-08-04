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НовостиОбщество4 августа 2023 16:41

Волонтеры ищут в Санкт-Петербурге пропавшую полгода назад пермячку

Светлане Кривощековой 37 лет
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Светлана Кривощекова. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Светлана Кривощекова. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Поисковый отряд "Лиза Алерт" объявил в розыск 37-летнюю пермячку Светлану Кривощекову. Никаких подробностей ее исчезновения добровольцы не раскрывают, сообщаются лишь приметы и день, когда она престала выходить на связь с близкими - 28 января 2023 года.

Приметы

Рост 162 сантиметра, нормального телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Светланы, просят сообщать по телефонам: 88122411427 или 102.

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