Экс-прокурора Индустриального района Перми оставили в СИЗО еще на три месяца

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В пятницу, 4 августа, в Дзержинском районном суде состоялось заседание, на котором рассматривали вопрос о продлении срока содержания в СИЗО экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая.

Как сообщает портал "Про Пермь", адвокат Мурая предоставил заявление от собственника двухкомнатной квартиры, который не возражал, чтобы экс-прокурор отбывал домашний арест. Сам Мурай также просил избрать домашний арест из-за его состояния здоровья и необходимости в поддерживающем лечении.

Однако судья поддержала ходатайство гособвинения и оставила Мурая в СИЗО еще на три месяца - до 6 ноября этого года.

Напомним, Сергея Мурая задержали 14 августа 2020. Ему предъявили обвинение в совершении 10 преступлений различной степени тяжести. В частности, участие в передаче взяток, предназначавшихся для бывшего руководства службы судебных приставов Пермского края. Кроме того, экс-прокурор был обвинен в двух случаях получения взятки от бизнесменов, а также в подстрекательстве к превышению полномочий.

В июне 2022 года Мурая приговорили к 11 годам колонии и штрафу в 10 миллионов рублей. Вскоре после оглашения приговора он обжаловал решение суда. 6 февраля 2023 года кассационный суд отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение. В марте текущего года господин Мурай просил заменить для него меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, но Пермский краевой суд отказал ему в этом.

Наша справка

Должность прокурора Индустриального района Сергей Мурай получил в 2013 году. В разное время он работал следователем, помощником, заместителем прокурора, прокурором Ильинского района Пермского края и прокурором Мотовилихинского района Перми.