К 95-летию поэта Андрея Дементьева организован проект «Все начинается с любви»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В год 95-летия со дня рождения поэта, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева «АиФ» организовал культурно-просветительский проект «Все начинается с любви».

Андрея Дементьева называли последним романтиком ушедшего века и даже «новым Пушкиным». На его счету 50 изданных книг. Он является автором песен, которые и сейчас поет вся страна: «Яблоки на снегу», «Лебединая верность», «Аленушка», «Отчий дом», «Баллада о матери».

Проект в первую очередь рассчитан на подрастающее поколение и популяризацию творчества Андрея Дементьева среди молодежи.

Ссылка на проект andreydementiev.aif.ru