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Новости"Бизнес-новости": Пермь4 августа 2023 12:58

«Уралкалий» — генеральный партнер XVII Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России»

Мероприятие пройдет в эти выходные
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено компанией Уралкалий

Фото предоставлено компанией Уралкалий

5-6 августа в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» города Березники пройдет XVII международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». «Уралкалий» оказал спонсорскую поддержку в проведении мероприятия.

Основным событием фестивальной площадки станет гала-концерт с участием лучших мастеров колокольных звонов из Архангельска, Челябинска, Перми и Пермского края, Башкирии, Минска.

Специальным гостем фестиваля станет Марина Девятова — исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта «Народный артист».

Посетители смогут послушать исполнителей духовной и народной музыки, творческих коллективов. Желающие смогут посетить экскурсии по историко-архитектурному комплексу «Усолье Строгановское», мастер-классы от звонарей, поучаствовать в исторических играх. Также на территории фестиваля будет организовано арт-пространство с мастер-классами ремесленников и ярмарка.

Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:

«Уралкалий» традиционно поддерживает знаковые культурные мероприятия. Одним из самых интересных и уникальных событий является фестиваль «Звоны России». Он объединяет энтузиастов, которые помогают сохранить уникальное искусство колокольных звонов и мастерство звонарей. Проведение такого фестиваля на древней усольской земле — важный шаг в укреплении духовности и культурных традиций.