«Т Плюс» завершают подготовку теплосетей к отопительному сезону в Перми

Фото: tplusperm

Специалисты Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в ходе проверки теплосетей на прочность и плотность своевременно выявили и устранены порядка 1 тыс. дефектов на трубопроводах. Всего к моменту запуска тепла будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома пермяков и социальные объекты. Таким образом, гидравлические испытания теплосетей в Перми вошли в завершающую стадию.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 07.08-21.08

ул. П. Чайковского, 6а, 7, 8, 8а, 10, 17, 17а, 27;

ул. Советской армии, 17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 27, 27б, 27в, 27г, 29;

ул. Мира, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16;

ул. Н. Баумана, 1, 3, 5, 5б, 9, 9а;

ул. Снайперов, 8;

ул. Кавалерийская, 15, 17;

ул. Стахановская, 55, 57, 57а, 59, 59а, 59б.

Гидравлические испытания: 08.08-21.08

ул. Братская, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6а, 8, 10, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ул. Запорожская, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Балхашская, 133а, 201, 203, 205, 207, 209, 224;

ул. Холмогорская, 2, 2а,3, 4, 4а, 4/1, 4/2, 4/3,5, 6, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Ф. Старцева, 140, 143;

ул. Самаркандская, 32, 96, 102, 141, 143, 145, 147;

ул. Пихтовая, 29, 35, 37, 39, 41, 42а, 43, 46, 47, 47а;

ул. Коломенская, 61;

ул. Суздальская, 1, 3, 7а;

ул. Рабочая, 1, 3, 3а, 3б, 5;

ул. Академика Вавилова, 4;

шоссе Космонавтов, 108, 110, 112, 113а, 114;

ул. Стахановская, 29, 31, 45, 45б, 49, 49а, 51, 51а, 53;

ул. Снайперов, 1, 1а, 3;

ул. Мира, 2, 4, 4а.

Гидравлические испытания: 09.08-22.08

ул. В. Куйбышева, 16, 31;

ул. В. Ленина, 58, 60, 66, 70, 72а, 72б, 74, 78, 78а, 80, 82;

ул. А. Попова, 16, 18, 18а, 21, 22, 23;

ул. Н. Крисанова, 16, 18а, 18б, 20а, 24;

ул. А. Борчанинова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Пермская, 128, 128а, 160, 160а, 161, 200, 206;

ул. Екатерининская, 96, 98, 132, 134, 134/5, 162, 166, 166а, 180, 184, 188, 190.

Гидравлические испытания: 10.08-23.08

ул. Камышловская, 21,

ул. Чердынская, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а;

ул. Норильская, 7, 9, 9а, 11,11а, 13, 13/1, 15;

ул. Архитектора Свиязева, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1;

ул. А. Карпинского, 101, 101а, 103, 107, 109, 109а, 118, 120/1;

ул. И. Сусанина, 4, 5, 6, 9.

Гидравлические испытания: 11.08-24.08

ул. Екатерининская, 196, 214, 216, 218/41, 220, 224;

ул. Петропавловская, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 105, 105а, 109, 109а, 111, 113/1, 115, 117, 119, 119а, 121, 185;

ул. В. Ленина, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 96, 98, 100, 102;

ул. Н. Крисанова, 23, 25, 27, 29, 39а;

ул. Г. Плеханова, 33, 36, 38, 39, 39/5;

ул. П. Хохрякова, 25;

ул. Н. Толмачева, 13, 17, 18, 32;

проезд Я. Коласа, 9, 11.