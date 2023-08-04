В Чернушке к новому учебному году благоустроят территорию школы

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В Чернушке начали благоустраивать среднюю общеобразовательную школу № 2. Работы выполняют в рамках региональной программы «Комфортный край» по проекту «Школьный двор».

Школа была основана еще в 1973 году, и ее территория давно не обновлялась. Там появится пространство для отдыха — площадка «Изумрудный город» с уличной сценой, библиотекой и игровыми зонами. Кроме того, будет организована площадка для проведения мероприятий и торжественных линеек, а также выполнен ремонт тротуаров, проездов и освещения. На все работы выделено более 18 млн рублей. Из них 16,5 млн — средства краевого бюджета, а остальные — местного.

«Всего за три года в рамках программы планируется преобразить 196 школьных дворов, из них 40 — уже в этом году», — рассказала о планах министр территориального развития Пермского края Светлана Усачева.

Сумма, выделяемая для обновления школ, рассчитывается из количества учащихся. Образовательным учреждениям, где учатся менее 200 детей, выделят 5,7 млн рублей, 200-800 детей — 12 млн рублей, более 800 — 18,4 млн.

Программа «Комфортный край» была запущена в этом году. Ее создали после анализа планов комплексного социально-экономического развития муниципалитетов.

В Пермском крае намерены благоустроить не менее 30% всех школ. На эти цели направят 1,6 млрд рулей, в том числе 500 млн — только в этом году.

Помимо проекта «Школьный двор» в программу вошли «Культурная реновация», «Наша улица» и «Новый клуб». За этот год намерены реализовать порядка 90 мероприятий и направить на них 1 млрд рублей из регионального бюджета.