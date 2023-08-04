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НовостиОбщество4 августа 2023 10:13

В Перми на Компросе уберут все киоски с мороженым и кофе

Центр города освободят от НТО
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на Комсомольском проспекте заставляют убирать киоски с мороженым и кофе. Об этом рассказывает 59.ru.

Причиной требования о сносе нестационарных торговых объектов (НТО) стал приказ, изданный государственной инспекции Пермского края по охране объектов культурного наследия. Он начал действовать ещё в 2018 году.

Согласно документу, на Компросе запрещено размещение киосков, поскольку он является объектом культурного наследия регионального значения. Также уточняется, что разрешено размещать: киоски по продаже печатной продукции, автоматы с водой и безалкогольными напитками, фургоны с едой и летние кафе. На площадке перед бывшим кинотеатром «Октябрь» также действует запрет.

Сейчас владельцы киосков, которые намерены снести, пытаются оспорить это решение. Они настаивают на внесении изменений в действующий приказ.

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