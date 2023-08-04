Пермский писатель Алексей Иванов закончил работу над книгой «Речфлот»

Фото: соцсети Юлии Зайцевой

Пермский писатель Алексей Иванов, автор таких известных романов, как «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил», завершил работу над книгой «Речфлот». Об этом в своих соцсетях рассказала его продюсер Юлия Зайцева.

Она отметила, что эту книгу, посвященную истории отечественного речного флота, Алексей Иванов проживал с самого детства. «Когда наблюдал, как его родители — инженеры-судостроители — готовятся к институтским экзаменам. Когда на санках после детского сада его привозили в затон смотреть на заснеженные суда. Когда в кабинете отца — директора Речного училища — еще школьником изучал чертежи ракет на подводных крыльях и навигационные карты. Когда подростком ходил в экспедиции по Каме, Волге, Белой и Чусовой. Когда студентом водил на сплавы трудных подростков. Когда в нулевые реконструировал сплав железных караванов для «Золота бунта». Когда писал свой роман «Бронепароходы». Пятьдесят лет непрерывного погружения в тему», — поделилась Юлия Зайцева.

Книга «Речфлот» выйдет в конце осени в издательстве Альпина нон-фикшн.

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