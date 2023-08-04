В аэропорту Большое Савино установили первый произведенный в Перми ракетный двигатель

Фото: Аэропорт «Пермь»

В международном аэропорту Большое Савино установили первый ракетный двигатель пермского производства.

В общем зале аэропорта в рамках проекта «Оружие Победы» появилась экспозиция «Пермь — город, где рождаются сердца ракет». Она приурочена к 65-летию производства ракетных двигателей и 300-летию краевой столицы.

Теперь посетители аэропорта смогут увидеть ракетный двигатель РД-214, с которого началась история предприятия «Протон-ПМ». Его изготавливали с 1958 по 1965 год. Этот двигатель предназначался для боевых Р-12 и созданных на их основе ракет-носителей «Космос».

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