В Прикамье пожарные спасли из горящего дома семерых взрослых и трех детей

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Кунгуре пожарные помогли десяти жителям выйти из горящего дома. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило 3 августа в 10:28. Огонь вспыхнул на четвертом этаже пятиэтажки. Сосед с верхнего этажа вовремя почувствовал запах дыма и вызвал пожарных. До их прибытия из дома самостоятельно вышли пять человек.

Жители пятого этажа не смогли сами выйти на улицу из-за плотного задымления. Пожарные эвакуировали их при помощи спасательных устройств. Были спасены семь взрослых и три ребенка.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Загорелись вещи в одной из квартир. В тушении принимали участие 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

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