На выходных в Пермском крае будет 30-градусная жара

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Прикамье на выходных столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Об этом рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В субботу, 5 августа, ожидается туман. На западе и востоке региона возможны небольшие осадки, местами грозы.
В воскресенье, 6 августа, на востоке и в центральной части Пермского края, в том числе в Перми, пройдут кратковременные дожди.
По предварительному прогнозу, в понедельник погода существенно не изменится, но осадки пройдут уже на большей части региона.
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