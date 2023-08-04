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НовостиОбщество4 августа 2023 5:38

На выходных в Пермском крае будет 30-градусная жара

Жителей Прикамья предупредили о тумане и дожде
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье на выходных столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Об этом рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 5 августа, ожидается туман. На западе и востоке региона возможны небольшие осадки, местами грозы.

В воскресенье, 6 августа, на востоке и в центральной части Пермского края, в том числе в Перми, пройдут кратковременные дожди.

По предварительному прогнозу, в понедельник погода существенно не изменится, но осадки пройдут уже на большей части региона.

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