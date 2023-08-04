Железнодорожный вокзал Пермь II отремонтируют за 5 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми за 5 млн рублей отремонтируют здание железнодорожного вокзала. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Запланирован капитальный ремонт, в том числе обновление фасада и парапетов, а также замена уличных светильников и световых вывесок. Работы намерены завершить до 30 сентября текущего года.

Прием заявок на участие в конкурсе закрывается 4 августа. После этого подрядчика выберут в течение недели.

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