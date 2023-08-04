На пост мэра Перми претендует общественник Денис Галицкий

Фото: соцсети Дениса Галицкого

Еще одним кандидатом на пост главы Перми стал общественник Денис Галицкий. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Шансы у меня не просто нулевые, а отрицательные», — написал Денис Галицкий. При этом он отметил, что участие в конкурсе — это возможность заявить о «проблемах в городском управлении».

Прием документов на участие в конкурсе завершился 3 августа. На пост мэра города также претендуют министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, глава Ленинского района Александр Русанов, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Анна Баранова, адвокат Марина Казанцева, юрист Мария Булычева, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, рабочий ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, блогер-сексолог Ирина Боровик, директор ООО «Желтранс» Александр Семакин и сотрудник горадминистрации Александр Синявский.

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