В Перми начали устанавливать узнаваемые ярмарочные домики

У ярмарочных домиков уже толпится народ. Фото: горадминистрация.

Многие пермяки спрашивают, где можно приобрести сувениры, выпущенные в честь 300-летия родного города? Теперь их не нужно будет искать в сувенирных лавках в торговых центрах – в Перми начали появляться ярмарочный домики, которые не перепутаешь с другими павильонами.

Первые ярмарочные домики появились у Речного вокзала на набережной Камы. Фото: горадминистрация.

Первые такие домики установили на набережной Камы возле Речного вокзала на улице Монастырской, 2, к.1. Возле них уже толпится народ.

В городской администрации обещают, что чуть позже – 10 августа такие же ярмарочные домики откроются на Соборной площади и в Театральном сквере.

- В них можно будет приобрести сувенирную продукцию с символикой «Пермь-300», изделия из натуральной кожи, посвященные знаменитому Пермскому звериному стилю, украшения из уральских камней, 3D-картины с изображениями достопримечательностей Перми и Прикамья и многое другое, - рассказали в городской администрации. Ярмарочные домики будут открыты с 12.00 до 20.00.