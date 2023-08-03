Археологи нашли в Прикамье артефакты времен Волжской Булгарии

Вот такой битой играли в древнюю игру - в альчики. Фото: ПГГПУ.

Историки по крупицам восстанавливают сведения о малоизученном древнем государстве Булгария. По одной из версий, финно-угорское население Урала совместно с тюркскими народами обслуживали торговый трафик, возможно, не менее мощный, чем путь «из варягов в греки».

После падения Византии трафик прервался, и монгольские кочевники смогли завоевать сначала Русь, а потом и Булгарию. От последней, между прочим, сохранился форпост на берегах Дуная - Венгрия.

Студенты и ученые Пермского педагогического университета уже 30 лет ведут раскопки вблизи старинного села Рождественское в Пермском крае. Они установили, что в арабских источниках XIII-XIV ввеков этот населенный пункт известен под именем Афкула, что переводится как Поворотная крепость.

Археологи собрали целый комплект для игры в альчики. Фото: ПГГПУ.

В прошлом году археологи смогли обнаружить здесь следы древней медной мастерской, в которой выковывали медные заклепки, украшения и посуду. А в этом сезоне им посчастливилось найти целый комплект для игры в кости - в альчики.

- Мы со студентами изучили остатки крепостного вала и оврага, а также фрагмент жилища с очагами и хозяйственными ямами, - рассказала руководитель экспедиции, доктор исторических наук, профессор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Наталья Крыласова. – Кроме металлических украшений, вооружения, конской упряжи из железа, обнаружили также обработанные части суставов животных, которые использовались для игры в альчики. В частности, была найдена кость с металлом внутри – бита.

Альчики – это тюркский аналог русской игры в бабки. Ученые полагают, что эта находка свидетельствует о связях этого средневекового поселения с Булгарией.

- Я и коллеги по экспедиции с уверенностью можем сказать, что игра в альчики была привнесена на территорию Пермского края выходцами из Волжской Булгарии - у местного финно-угорского населения такой игры не было, - говорит Наталья Крыласова. - А это еще раз подтверждает, что город Афкула был торгово-ремесленной факторией древнего государства.