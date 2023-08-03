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НовостиОбщество3 августа 2023 13:23

В Перми скоро перестанут ходить трамваи маршрутов №2 и №12

Пермякам предлагают пользоваться автобусом №62
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: городская администрация.

Фото: городская администрация.

В администрации Перми предупредили горожан о том, что скоро в городе перестанут ходить трамваи №2 и №12. Их временно отменят из-за ремонта трамвайных путей на улице мира – на участке от улицы 9 Мая до Свиязева.

Точную дату начала ремонтных работ обещают сообщить позже. На время ремонта пассажирам предлагают пользоваться автобусным маршрутом №62, который продлят до Осенцов.

Как обещают в городском департаменте транспорта, реконструкция трамвайных путей позволит повысить скорость движения трамваев и снизить уровень шума. Ее будет проводить инвестор ООО «Мовиста Регионы Пермь» в рамках концессионного соглашения.