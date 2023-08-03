QR-код, как он поможет оплатить покупку без карты

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Многие жители Прикамья, приходя в магазины за покупками, начали замечать, что на терминалах Сбера есть QR-коды, либо в прикассовой зоне есть стикер призывающий оплатить покупку по QR-коду. Давайте разберемся, как QR-код может помочь при оплате покупок?

Оплата с помощью QR-кодов освобождает пользователя от необходимости иметь при себе банковскую карту. Достаточно телефона с установленным мобильным приложением банка.

Как это работает?

Достаточно навести камеру телефона на QR-код, вы автоматически попадаете в приложение банка и можете оплатить свою покупку одним нажатием кнопки. Ежемесячно в Пермском крае появляется всё больше торговых точек, где доступен такой вид оплаты.

Также при оплате с помощью QR-кода вам будут начислены бонусы «СберСпасибо» даже при покупках в местах, где нет обычного POS-терминала. Оффлайн-оплата по QR-коду с помощью SberPay доступна в магазинах, где есть зеленая наклейка «Плати QR» или наклейка «Плати как удобно». Так же, QR-код можно увидеть на экране терминала, просто отсканировав его, вы быстро и безопасно можете произвести оплату.

Анна Салеева, Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.

«Сбер в условиях постоянно меняющегося мира стремится находить новые технологические решения для различных задач. Оплата по QR-коду – одно из таких решений, которое комфортно не только для клиента, но и для предпринимателя. Ведь она требует минимум ресурсов для реализации. Без телефона мы редко выходим из дома, а в ситуации, когда под рукой нет кошелька для оплаты случаются чаще. Для Поэтому Сбер регулярно внедряет новые технологии для клиентов и старается сделать повседневную жизнь Пермяков удобнее и технологичнее.»