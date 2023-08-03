Как сэкономить на ипотеке?

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Ипотека нередко бывает существенной статьей расходов в семейном бюджете. Мы поделимся лайфхаками, как можно снизить итоговую стоимость ипотеки и размер ежемесячного платежа и во время сделки по ее оформлению, и в течение всего срока действия.

До оформления ипотеки

Еще до выхода на ипотечную сделку вы можете уменьшить процентную ставку по будущему займу в среднем на 1,5-3 процентных пункта. Для этого необходимо закрыть максимальное количество других небольших кредитов или использовать дополнительные возможности от банка.

Четыре этапа подготовки к ипотечному кредиту

1. Запросите свою кредитную историю, чтобы сверить информацию в ней с условиями ваших действующих кредитов. Например, СберБанк использует для оценки заёмщика свой собственный бесплатный сервис — «Кредитный потенциал», которым можно воспользоваться в мобильном приложении. Вы узнаете за пару минут, одобрят ли вам кредит, а также его основные параметры.

2. Оцените, какие кредиты вы можете закрыть до подачи заявки на ипотеку. Кредитных карт это тоже касается - даже если вы ими не пользуетесь, одобренный кредитный лимит по выданной карте считается банками активным кредитом.

3. Возьмите в банках, где закрыли кредиты и кредитки, справки об этом.

4. Не ранее, чем через месяц подайте заявку на ипотечный кредит. Если можете подождать два месяца, отлично - данные о закрытии кредитов не всегда сразу поступают в бюро кредитных историй, откуда кредиторы берут информацию, поэтому имеет смысл подождать.

После выбора ипотечного банка посоветуйтесь с его менеджером, поможет ли привлечение созаемщика или поручителя дополнительно снизить ставку по кредиту. Только помните, что в зависимости от условий договора тот, кто берет кредит вместе с вами или готов поручиться за вас, может иметь те же права на ваше заемное имущество, как и вы. При этом супруг или супруга автоматически становится полноценным созаемщиком по ипотечному кредиту.

Если не хотите привлекать сторонних людей для снижения ставки, узнайте у банка-кредитора, действуют ли в нем специальные предложения. Готовность увеличить сумму первоначального взноса или оформить расширенную программу страхования также положительно скажется на сокращении переплаты по кредиту. Просчитайте с кредитным менеджером различные варианты.

После оформления ипотеки

Каждый ипотечный заемщик имеет право получить налоговый вычет, даже целых два - за покупку или постройку жилья и за уплаченные проценты по ипотечному кредиту.

В то же время самый простой путь снизить текущую ипотечную нагрузку - хотя бы иногда делать частичные досрочные погашения. В некоторых банках можно выбрать, сокращать таким образом срок действия кредита или размер ежемесячного платежа, в других предложат только один вариант, без выбора.