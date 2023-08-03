«Т Плюс» обновит 6 км теплосетей в Лысьве при подготовке к зиме

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Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» реализуют комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в городе Лысьва. В планах компании – реконструкция участков тепловых сетей на улицах Мира, Кирова, Кузьмина. В 2023 году энергокомпания планирует переложить 6 км тепловых сетей.

Например, новые теплосетевые коммуникации общей протяженностью 715 метров появятся в зоне теплоснабжения БМК-3 на улице Коммунаров. Также будут построены тепломагистрали длиной 220 метров в зоне теплоснабжения БМК-4.

В настоящее время выполнены работы по прокладке 357 м трубопроводов между ул. Жданова и ул. Фестивальная в зоне БМК 4. Также выполняется укладка нового участка теплосети протяженностью 120 м в зоне БМК-3, которая появится в границах улиц Шайдурова, Коммунаров. Используется современная предизолированная труба с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет.

Сейчас подрядная организация Пермского филиала ПАО «Т Плюс» ведет монтаж тепломеханического оборудования БМК-4 на ул. Перовской. Мощность нового энергообъекта составит 37 МВт. Котельная обеспечит теплом и горячей водой юго- восточную часть города: теплоресурс будут надежно получать жители поселков Ленинский и Комсомольский.

Заложены фундаменты под строительство еще четырех котельных: БМК 3 на ул. Коммунаров, ВК 5 на ул. Орджоникидзе,11, ВК «Кутузова» на ул. Кутузова,19, ВК «Балахнина 70» на ул. Балахнина, 70а.

БМК-3 мощностью 71 МВт в будущем обеспечит теплоресурсом основную часть города – многоквартирные дома, детские сады и школы. Котельная является самой большой из тех, что «Т Плюс» возведёт в 2023 году.

Энергетикам предстоит выполнить профилактику 134 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения Лысьвы. Это необходимо для надежного теплоснабжения горожан следующей зимой. В планах провести плановое ежегодное техническое обслуживание 5-ти новых котельных, уже возведенных в Лысьве. Также будет возведено 10 новых котельных и реконструировано две действующие котельные. Общая мощность новых теплосетевых объектов составит 150 МВт.

Ещё один важный фактор – подготовка жилого фонда. Управдомы в зоне своей ответственности обязаны провести настройку внутридомовых коммуникаций с установкой систем регулирования теплопотребления дома. Это необходимо для снижения завышенного теплопотребления и равномерного распределения теплоносителя на все элементы лысьвенской системы теплоснабжения.

Напомним, летом 2022 года Пермский филиал «Т Плюс» заключил концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа, МУП «Теплоэнергоремонт» г. Лысьва и Правительством Пермского края. За 15 лет компания направит 1,6 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения города.